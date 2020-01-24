«Уральские авиалинии» открывают прямые рейсы Благовещенск — Москва

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2022. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 24 апреля 2022 года приступает к выполнению прямых рейсов по направлению Москва — Благовещенск — Москва. Полеты будут выполняться каждый день на самолетах Airbus A320neo, сообщает пресс-служба компании.
Прямые рейсы будут дополнять уже имеющиеся на маршруте ежедневные рейсы, выполняемые с промежуточной пересадкой в Екатеринбурге (U6-299/300).
Продолжительность рейсов U6-350 и U6-364 Благовещенск — Москва составит 8 часов 5 минут. Рейсов U6-349 и U6-363 Москва — Благовещенск — 7 часов 30 минут.
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