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В рамках профилактической акции «Нелегальный мигрант» в Железнодорожном районе Екатеринбурга выявлено 42 нарушителя

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2022. Сотрудники Главного Управления МВД по Свердловской области провели плановое оперативно-профилактическое мероприятия «Нелегальный мигрант». Акция по распоряжению начальника ГУ МВД России по Свердловской области Александра Мешкова проводилась на территории обслуживания отделов полиции № 10 и № 11 Железнодорожного района Екатеринбурга. Об итогах работы правоохранителей рассказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.

По его словам, главной задачей акции стало выявление и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства, совершаемых иностранными гражданами. В профилактических мероприятиях приняли участие сотрудники территориальных ОВД, ГИБДД, ППСП, а также Управлений по организации охраны общественного порядка, по вопросам миграции и борьбы с незаконным оборотом наркотиков, Центра противодействия экстремизму и бойцы ОМОН Росгвардии.

«Тщательным проверкам подверглись граждане, проживающие в районах улиц Пехотинцев, Бебеля, Билимбаевская и Минометчиков. За два дня стражи порядка доставили в органы внутренних дел для проверки более 600 иностранных граждан. Как выяснилось, 42 из них находились на территории Российской Федерации незаконно. Они привлечены к административной ответственности по частям 1 и 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда, миграционного учета и режима пребывания в нашей стране», — рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД.

Железнодорожный суд Екатеринбурга в отношении 13 нарушителей вынес решение о наказании в виде штрафа на сумму 2 тыс. руб. с последующим выдворением за пределы РФ. До убытия на свою на родину они будут находиться в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД по Екатеринбургу. Дела остальных нарушителей будут рассмотрены в рабочем порядке.

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