УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:18

В Свердловской области сотрудники правоохранительных органов начали оперативно-профилактическое мероприятие «Фальшивка»

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. В Свердловской области полицейские начали проведение широкомасштабного оперативно-профилактического мероприятия под условным названием «Фальшивка». Основной задачей сотрудников охраны правопорядка станет выявление поддельных денежных знаков, сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

«С января по август 2024 года по статье 186 УК РФ территориальными ОВД зарегистрировано 59 преступлений. Из незаконного оборота изъято 76 фальшивок. В основном это купюры центрального банка РФ номиналом 5 тыс. руб. — 36 шт., 2 тыс. руб.
— 5 шт., 1 тыс. руб. — 27 шт., четыре — иностранной валюты (доллары США и евро). Преступления в данной сфере считаются особо тяжкими, так как являются посягательством на безопасность нашей державы и караются лишением свободы на срок до восьми лет даже за сбыт одного «фантика», — резюмировал Валерий Горелых.

Он также напомнил гражданам, что при обнаружении билета Банка России, имеющего признаки подделки, с целью недопущения передачи купюр третьим лицам, необходимо обратиться в ближайшее отделение банка, в котором сотрудники проверят предъявленную купюру на подлинность, или сразу отправиться в ближайший отдел полиции.

Отметим, что при осведомленности гражданина о том, что у него имеется купюра с признаками подделки, ни в коем случае нельзя передавать указанную купюру третьим лицам, так как данная передача образует состав преступления, предусмотренный статьей 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.01.2021 Полиция задержала четырех жителей Екатеринбурга по подозрению в сбыте фальшивых банкнот

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2021. Сотрудники полиции задержали четырех жителей Екатеринбурга, подозреваемых в сбыте ...

31.08.2020 В Свердловской области с начала года изъяли из оборота более 500 фальшивых купюр

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2020. В Свердловской области с начала 2020 года из оборота изъято более 500 поддельных ...

12.02.2020 В 2019 году в Свердловской области возбуждено 263 уголовных дела за изготовление, хранение, перевозку и сбыт поддельных денег

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2020. ГУ МВД России по Свердловской области приступило к профилактической операции «Купюра». ...

29.11.2016 Свердловские полицейские задержали трех граждан с 56 тыс. фальшивых рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2016. Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в сбыте поддельных денежных купюр ...

26.11.2014 В Свердловской области сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в сбыте поддельных денежных купюр

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2014. Сотрудники полиции в ходе спецоперации задержали двух подозреваемых в сбыте поддельных ...

Популярные новости
Вчера, 17:32Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры29.08.2024Татьяна Свяжина: Семь садов «Атмофеста» будут радовать горожан круглый год16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год30.08.2024Жители Екатеринбурга и Свердловской области с 1 сентября смогут получить кешбэк 20% за пополнение транспортных карт через СБП13.09.2024Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%
Архив новостей
Сентябрь 2024 (592)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18