В Свердловской области сотрудники правоохранительных органов начали оперативно-профилактическое мероприятие «Фальшивка»

Полиция задержала четырех жителей Екатеринбурга по подозрению в сбыте фальшивых банкнот

В Свердловской области с начала года изъяли из оборота более 500 фальшивых купюр

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2020. В Свердловской области с начала 2020 года из оборота изъято более 500 поддельных ...