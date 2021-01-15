В Свердловской области сотрудники правоохранительных органов начали оперативно-профилактическое мероприятие «Фальшивка»

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2021. Сотрудники полиции задержали четырех жителей Екатеринбурга, подозреваемых в сбыте ...31.08.2020 В Свердловской области с начала года изъяли из оборота более 500 фальшивых купюр
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2020. В Свердловской области с начала 2020 года из оборота изъято более 500 поддельных ...12.02.2020 В 2019 году в Свердловской области возбуждено 263 уголовных дела за изготовление, хранение, перевозку и сбыт поддельных денег
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2020. ГУ МВД России по Свердловской области приступило к профилактической операции «Купюра». ...29.11.2016 Свердловские полицейские задержали трех граждан с 56 тыс. фальшивых рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2016. Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в сбыте поддельных денежных купюр ...26.11.2014 В Свердловской области сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в сбыте поддельных денежных купюр
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2014. Сотрудники полиции в ходе спецоперации задержали двух подозреваемых в сбыте поддельных ...