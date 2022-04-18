УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:20

В Свердловской области выявлено 288 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 288 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 20 апреля 2022 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 437 тыс. 241 человек.

Также за сутки в области зарегистрировано 4 летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 10 тыс. 687. За сутки из больниц выписано 624 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 422 тыс. 495 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 9 тыс. 195 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 18 млн 101 тыс. 986 человек. За сутки зафиксировано 223 летальных случая (всего 374 тыс. 171), выздоровели 16 тыс. 200 человек (всего 17 млн 423 тыс. 428).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.04.2022 В Свердловской области выявлено 270 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 270 новых случаев заражения ...

14.04.2022 В Свердловской области выявлено 612 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 612 новых случаев заражения ...

13.04.2022 В Свердловской области выявлено 629 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 629 новых случаев заражения ...

01.02.2022 В Свердловской области выявлено 2 тыс. 825 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 2 тыс. 825 новых случаев ...

28.01.2022 В Свердловской области выявлено 2 тыс. 344 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 2 тыс. 344 новых случая ...

Популярные новости
07.04.2022Курс долл. США на Мосбирже снизился до 76,21 руб., евро — до 83,16 руб.25.03.2022Свердловский Роспотребнадзор в 2021 году почти на 4 млн рублей оштрафовал представителей рынка транспортных услуг01.04.2022АСВ перечислило Банку России 8,8 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии24.03.2022Сбой в приложении «Сбербанк Инвестор» произошел после начала торгов акциями на ММВБ28.03.2022Девальвация разогрела рынок стройматериалов
Архив новостей
Апрель 2022 (500)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Декабрь 2021 (727)
Ноябрь 2021 (646)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18