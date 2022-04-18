В Свердловской области выявлено 288 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 288 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 20 апреля 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 437 тыс. 241 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 4 летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 10 тыс. 687. За сутки из больниц выписано 624 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 422 тыс. 495 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 9 тыс. 195 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 18 млн 101 тыс. 986 человек. За сутки зафиксировано 223 летальных случая (всего 374 тыс. 171), выздоровели 16 тыс. 200 человек (всего 17 млн 423 тыс. 428).