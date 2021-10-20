В Свердловской области на одну вакансию в сфере фитнеса приходится 1,8 резюме

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2022. В марте 2022 года в Свердловской области было открыто около 400 вакансий для сотрудников спортклубов, что на 19% меньше, чем в феврале. При этом в марте общее число резюме кандидатов выросло на 4% и превышает 700 штук. В результате на вакансию в сфере фитнеса приходится 1,8 резюме, говорится в исследовании hh.ru.
По России количество вакансий превышает 14 тыс., а число резюме соискателей — почти 31 тыс. То есть на одно место приходится 2,2 резюме.
Средняя ожидаемая зарплата в Свердловской области в сфере фитнеса за год выросла на 18% — с 35 тыс. 793 руб. до 42 тыс. 120 руб. Работодатели в среднем предлагают такую же сумму — 42 тыс. 832 руб. (на 1% меньше, чем в 2021 году).
По России уровень средней предлагаемой зарплаты снизился на 10% — с 53 тыс. 652 руб. до 48 тыс. 283 руб. Ожидаемая зарплата, напротив, выросла с 50 тыс. 574 руб. до 59 тыс. 694 руб. (плюс 18%).
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