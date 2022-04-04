«Россети ФСК ЕЭС» модернизируют 25 подстанций 220-500 кВ ХМАО для 1,7 млн человек

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2022. Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» начали ремонт выключателей 110-500 кВ на подстанциях 220-500 кВ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Всего до конца этого года энергетики планируют отремонтировать оборудование на 25 подстанциях 220-500 кВ, от бесперебойной работы которых зависит поставка электроснабжения для более 1,7 млн жителей округа. В число потребителей также входят предприятия нефтегазодобычи, сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала.



Выключатели являются важнейшим элементом коммутатора. При возникновении короткого замыкания они отключают поврежденные элементы энергосистемы, что предотвращает развитие аварии. В процессе эксплуатации некоторые элементы выключателей изнашиваются, это приводит к ухудшению их рабочих качеств.



В настоящее время энергетики проводят ремонт выключателей на подстанциях 220 кВ «Кирьяновская», «Эмтор», «КС-3», которые отвечают за энергоснабжение потребителей таких крупных городов, как Нижневартовск, Мегион, в том числе региональных нефтегазодобывающих предприятий. В мае работы начнутся на энергообъектах Нефтеюганского района — подстанциях 500 кВ «Пыть-Ях» и 220 кВ «Ленинская». Всего энергетики отремонтируют 59 выключателей от 110 до 500 кВ.