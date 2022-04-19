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19.04.2022

На Южном Урале число выданных потребкредитов в марте снизилось на 61,8%

УрБК, Челябинск, 19.04.2022. В Челябинской области в марте 2022 года выдали 11 тыс. 673 потребительских кредита. Это на 61,8% меньше уровня предыдущего месяца этого года (30 тыс. 552 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 9-ю строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. На первом месте в списке по количеству выданных за указанный период потребкредитов оказалась Москва (22,1 тыс. ед.), на втором — Башкортостан (21 тыс. ед.), на третьем — Московская область (18 тыс. ед.), на четвертом — Татарстан (17,1 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Краснодарский край (16,2 тыс. ед.).

В целом по стране в марте 2022 года было выдано 0,44 млн кредитов на покупку потребительских товаров, что на 61,6% меньше по сравнению с февралем этого года (1,14 млн ед.). При этом за год этот показатель снизился еще сильнее — на 68,9% (в марте 2021 года — 1,4 млн ед.).

Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, определяющим фактором падения выдачи потребкредитов в марте стал рост ставок в результате санкционного давления. При этом по своим масштабам этот спад оказался сравним с «карантинной» весной 2020 года.

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