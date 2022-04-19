Средняя цена объектов на рынке загородной недвижимости Челябинской области за год выросла на 12%

УрБК, Челябинск, 19.04.2021. Спрос на загородную недвижимость в Челябинской области (число запрошенных контактов продавца на платформе) в I квартале 2022 года вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Средняя цена в этом сегменте за год выросла на 12%, до 1,1 млн руб. за один объект.



Объем предложения на рынке загородной недвижимости Южного Урала в январе-марте 2022 года сократился на 7% по сравнению с I кварталом 2021 года.