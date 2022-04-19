Днем 19 апреля на уборку Екатеринбурга выйдет 435 рабочих и 155 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга будет выведено 435 сотрудников коммунальных служб и 155 спецмашин. Рабочие по-прежнему уделяют особое внимание очистке города от мусора и грязи после зимнего сезона, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
За прошедшие сутки на полигоны было вывезено 272 т грязи и 61 т мусора. Для мойки города израсходовано 1 тыс. 765 кубометров воды. В уборке было задействовано 490 дорожных рабочих и 280 единиц спецтехники.
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2022. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга будет выведено 425 дорожных рабочих и ...13.04.2022 Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга вышли 369 рабочих и 140 единиц уборочной техники
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2022. Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга от остатков снега и грязи вышли 369 рабочих и 140 ...28.03.2022 На уборку улиц Екатеринбурга сегодня выйдет 392 сотрудника коммунальных служб и 175 спецавтомобилей
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2022. Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга от снега и грязи выйдут 392 дорожных рабочих ...25.03.2022 Сегодня днем на уборку Екатеринбурга от снега и грязи вышли 379 рабочих и 180 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2022. Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга от снега и накопившегося за зиму мусора будет ...04.02.2022 Днем 4 февраля на уборку улиц Екатеринбурга выйдут 308 рабочих и 170 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2022. Из-за продолжающихся снегопадов уборка улиц Екатеринбурга от снега и грязи ...