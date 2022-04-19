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19.04.2022

Днем 19 апреля на уборку Екатеринбурга выйдет 435 рабочих и 155 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга будет выведено 435 сотрудников коммунальных служб и 155 спецмашин. Рабочие по-прежнему уделяют особое внимание очистке города от мусора и грязи после зимнего сезона, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

За прошедшие сутки на полигоны было вывезено 272 т грязи и 61 т мусора. Для мойки города израсходовано 1 тыс. 765 кубометров воды. В уборке было задействовано 490 дорожных рабочих и 280 единиц спецтехники.

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