На уборку улиц Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня выйдут 447 рабочих и 206 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада будет выведено 447 сотрудников коммунальных служб и 206 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
За прошедшие сутки на полигоны вывезено 2 тыс. 435 т снега. На обработку улично-дорожной сети было израсходовано порядка 158 тыс. т противогололедных материалов. В уборке было задействовано 522 дорожных рабочих и 310 единиц снегоуборочной техники.
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УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Сегодня днем на уборку города вышло 214 спецмашин и 449 сотрудников коммунальных служб. ...12.12.2022 Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга будет выведено 402 рабочих и 190 единиц спецтехники
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УрБК, Екатеринбург, 14.11.2022. Сегодня на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада будет выведено ...