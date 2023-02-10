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На уборку улиц Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня выйдут 447 рабочих и 206 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада будет выведено 447 сотрудников коммунальных служб и 206 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

За прошедшие сутки на полигоны вывезено 2 тыс. 435 т снега. На обработку улично-дорожной сети было израсходовано порядка 158 тыс. т противогололедных материалов. В уборке было задействовано 522 дорожных рабочих и 310 единиц снегоуборочной техники.

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