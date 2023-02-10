На уборку улиц Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня выйдут 447 рабочих и 206 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада выйдут 448 ...

На уборку улиц Екатеринбурга сегодня выйдут 448 рабочих и 206 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Сегодня днем на уборку города вышло 214 спецмашин и 449 сотрудников коммунальных служб. ...

На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня днем выведено 214 единиц спецтехники и 449 рабочих

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада будет ...

Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга будет выведено 402 рабочих и 190 единиц спецтехники

На уборке улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня было задействовано 350 рабочих и 169 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. Сегодня днем на уборке последствий снегопада в Екатеринбурге было задействовано 169 ...