В Свердловской области выявлено 267 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 19 апреля 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 436 тыс. 953 человека.



Также за сутки в области зарегистрировано 4 летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 10 тыс. 683. За сутки из больниц выписан 1 тыс. 001 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровел 421 тыс. 871 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 8 тыс. 640 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 18 млн 092 тыс. 791 человек. За сутки зафиксировано 235 летальных случаев (всего 373 тыс. 948), выздоровели 16 тыс. 763 человека (всего 17 млн 407 тыс. 228).