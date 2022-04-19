УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
19.04.2022

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости снижения кредитных ставок в экономике

УрБК, Москва, 19.04.2022. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила журналистам о необходимости снижения кредитных ставок в экономике РФ, сообщает Telegram-канал РИА «Новости».

«Банк России на следующем заседании оценит ситуацию», — отметила Э. Набиуллина, добавив, что в ЦБ понимают «нужность доступных ставок по кредитам экономике».

Напомним, что 8 апреля совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки с 20% до 17%. Следующее заседание регулятора, где будут обсуждаться вопросы кредитно-денежной политики, запланировано на 29 апреля.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.06.2021 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что ряд отраслей российской экономики превысили докризисный уровень

УрБК, Москва, 15.06.2021. Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что российская экономика достигла докризисного ...

03.06.2021 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина исключила снижение ключевой ставки 11 июня

Глава Банка России Эльвира Набиуллина исключила снижение ключевой ставки в ходе ближайшего заседания совета директоров ...

03.06.2021 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина исключила снижение ключевой ставки 11 июня

УрБК, Москва, 03.06.2021. Глава Банка России Эльвира Набиуллина исключила снижение ключевой ставки в ходе ближайшего ...

10.06.2020 Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о наличии благоприятных условий для снижения ключевой ставки

УрБК, Москва, 10.06.2020. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на заседании комитетов Госдумы оценила ...

11.05.2017 Председатель Банка России видит возможность для снижения ключевой ставки до 6,5% годовых

УрБК, Москва, 11.05.2017. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что при достижении устойчивой инфляции ...

Популярные новости
07.04.2022Курс долл. США на Мосбирже снизился до 76,21 руб., евро — до 83,16 руб.25.03.2022Свердловский Роспотребнадзор в 2021 году почти на 4 млн рублей оштрафовал представителей рынка транспортных услуг01.04.2022АСВ перечислило Банку России 8,8 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии24.03.2022Сбой в приложении «Сбербанк Инвестор» произошел после начала торгов акциями на ММВБ28.03.2022Девальвация разогрела рынок стройматериалов
Архив новостей
Апрель 2022 (500)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Декабрь 2021 (727)
Ноябрь 2021 (646)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18