Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости снижения кредитных ставок в экономике

УрБК, Москва, 19.04.2022. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила журналистам о необходимости снижения кредитных ставок в экономике РФ, сообщает Telegram-канал РИА «Новости».
«Банк России на следующем заседании оценит ситуацию», — отметила Э. Набиуллина, добавив, что в ЦБ понимают «нужность доступных ставок по кредитам экономике».
Напомним, что 8 апреля совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки с 20% до 17%. Следующее заседание регулятора, где будут обсуждаться вопросы кредитно-денежной политики, запланировано на 29 апреля.
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