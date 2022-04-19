Спрос на загородную недвижимость на Среднем Урале за год вырос на 15%

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. Спрос на загородную недвижимость в Свердловской области (число запрошенных контактов продавца на платформе) в I квартале 2022 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».
Средняя цена в этом сегменте за год также выросла на 15%, до 1,5 млн руб. за один объект.
Объем предложения на рынке загородной недвижимости Среднего Урала в январе-марте 2022 года сократился на 1% по сравнению с I кварталом 2021 года.
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