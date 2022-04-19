Уральская ТПП с начала года выдала 77 подтверждающих производство продукции на территории РФ сертификатов

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. С начала 2022 года Уральская торгово-промышленная палата (УТПП) выдала 77 сертификатов, которые подтверждают производство продукции на территории РФ. Это означает, что свердловские предприятия активно занимаются импортозамещением, успешно создавая аналоги зарубежной продукции, отметили в УТПП.



Отметим, что в 2015 году было принято постановление правительства РФ 719. Его суть состояла в том, что если предприятие хочет участвовать в муниципальных и госзакупках, то оно должно производить продукцию в России или же предлагать товары, которые в большей степени состоят из российских комплектующих. Этот документ послужил стимулом для российской промышленности в сфере импортозамещения.



«Мы всегда жестко зависели от импорта. На эту «иглу» нас подсаживали более 30 лет и соскочить с нее в раз было невозможно. К сожалению, вся наша государственная идеология долгие годы была заточена на закуп иностранных товаров. Постановлением 719 государство серьезно поставило заслон импорту и активизировало малый и средний бизнес. Было сделано главное — государство ввело опережающие правила игры. Если бы мы этого не сделали заблаговременно, то сейчас как автомобиль в бетонную стену влетели бы в эти санкции», — прокомментировал президент УТПП Андрей Беседин.



Добавим, что в настоящий момент в работе УТПП находится еще более сотни заявок от уральских предприятий на получение подтверждения производства их продукции на территории РФ.