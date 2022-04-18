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18.04.2022

Число безработных на Среднем Урале превысило 19,3 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2022. По состоянию на 18 апреля в Свердловской области официально зарегистрирован 19 тыс. 361 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 15 апреля число безработных составляло 19 тыс. 271 человек. Таким образом, за последние три дня показатель вырос на 90 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,92%.

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