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18.04.2022

Свердловская область получила 448 млн рублей на строительство школы, больницы и дорог

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2022. Свердловская область получила второй транш инфраструктурного бюджетного кредита, заявку на который в 2021 году защитил губернатор Евгений Куйвашев. Полученная сумма составляет почти 448 млн руб. Эти средства пойдут на строительство поликлиники в Академическом, школы в Солнечном и дорог в Новокольцовском, сообщает департамент информационной политики региона.

Взрослую поликлинику планируется возвести на перекрестке улиц Академика Парина и Вавилова — в квартале «Олимпика». Учреждение за смену должно будет принимать до 1,2 тыс. посетителей.

Также деньги будут выделены на реконструкцию километрового участка улицы Новокольцовской, от Сибирского тракта до Александровского бульвара, и на строительство самого Александровского бульвара, от улицы Центральной до Кольцовского тракта. Работы уже начались.

Помимо этого, в микрорайоне Солнечный будет построен инновационный школьный комплекс на 1,2 тыс. мест. Он станет частью социально-образовательного кластера. На его строительство в 2022 году уже выделено 310 млн руб.

Уточним, что общий объем инфраструктурного бюджетного кредита составил почти 12 млрд руб. Эти деньги будут направлять из федерального бюджета в течение нескольких лет, они пойдут на строительство социальной и коммунальной инфраструктуры Свердловской области. Кредит предоставляется на 15 лет по ставке 3% годовых.

«В нашу заявку вошли пять проектов — планировочных районов города Екатеринбурга, которые дадут максимальный эффект для развития региона. Площадь жилой застройки всех пяти районов составит почти 6,8 миллиона квадратных метров к 2037 году», — отметил Е. Куйвашев.

По всем объектам уже завершены проектно-изыскательские работы, некоторые из них уже запущены в реализацию.

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