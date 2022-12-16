Свердловская область получила из федерального бюджета первые в этом году 500 млн рублей по инфраструктурным кредитам на строительство знаковых объектов

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. В Свердловскую область из федеральной казны отправлен первый в этом году транш в размере 524,6 млн руб. на строительство знаковых объектов. Деньги поступили в рамках инфраструктурных кредитов, заявки на которые были одобрены региону благодаря губернатору Евгению Куйвашеву, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



«Строители до конца года завершат девять объектов, которые возводятся в Свердловской области благодаря инфраструктурным бюджетным кредитам. Заявки на федеральное финансирование губернатор Евгений Куйвашев защитил в 2021 и 2022 годах. Все объекты предназначены для создания комфортных условий жизни людей и развития экономики региона», — говорится в сообщении.



Напомним, что инфраструктурные кредиты служат одним из инструментов увеличения объемов жилищного строительства для реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Федеральная комиссия одобрила три заявки Среднего Урала на общую сумму в 16,5 млрд руб., из них более 6 млрд руб. уже были направлены в область в 2022 году.



Самым масштабным объектом, который планируется завершить до конца текущего года, станет инновационный образовательный центр на 1,2 тыс. мест в микрорайоне Солнечный. Это уникальный общеобразовательный проект для региона, в его состав войдут учебный и спортивный блоки, детский технопарк «Кванториум», общественный центр и стадион.



Также до конца года в Солнечном завершатся три этапа реконструкции улиц 2-й Новосибирской и Лучистой со строительством трамвайной линии от трамвайного кольца на улице Окружной в городе Екатеринбурге.



В Новокольцовском строители завершат второй этап ЭКСПО-бульвара и строительство Новосинарского бульвара. В Академическом районе закончат два этапа строительства участков улиц Хрустальногорской, Евгения Савкова, Косотурской, Суходольской с профилированием русла Патрушихи. В планировочном районе ВИЗ-Правобережный завершится строительство первого этапа коллектора хозяйственно-бытовой канализации.



Также в Екатеринбурге уже началось строительство улицы Водоемной в микрорайоне Уктус Левобережный. За счет инфраструктурного бюджетного кредита будет профинансирован второй этап ее строительства. Кроме того, за счет федеральных средств будет идти строительство магистрального водовода и реконструкция сетей канализации в поселке Исток.