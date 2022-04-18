«Уральские авиалинии» запускают новые рейсы из Москвы и Казани

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2022. Компания «Уральские авиалинии» к началу отпускного сезона запускает новые рейсы из Казани и Москвы. Рейсы из Казани доставят пассажиров на южные курорты, а из столицы теперь можно будет напрямую улететь на Алтай, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
С 23 апреля из Казани начнут курсировать рейсы U6-601/602 Казань — Минеральные Воды — Казань по четвергам и субботам, U6-507/508 Казань — Сочи — Казань — по четвергам и воскресеньям.
Прямые перелеты из аэропорта Домодедово в Горно-Алтайск будут выполняться ежедневно с 29 апреля по 2 мая, с 8 мая по 11 мая и далее с 10 июня до конца сентября 2022 года.
Билеты уже в продаже, приобрести их можно в авиакассах, на официальном сайте или через мобильное приложение «Уральских авиалиний».
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