ЦБ может отменить обязательную продажу экспортерами 80% валютной выручки

Банк России рассматривает возможность смягчения ограничительных мер для экспортеров. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в Госдуме.
«Было введено требование об обязательной продаже 80% валютной выручки экспортерами. На первом этапе наши ограничения были жестче, сейчас от части мы аккуратно отказываемся… Рассматриваем возможность сделать более гибкой продажу выручки экспортерами», — заявила Э. Набиуллина (цитата по «Прайму»).
Напомним, что в конце февраля российских экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки. Такое решение было принято для поддержки курса рубля на фоне введения западных санкций.
Добавим, что с сегодняшнего дня российским банкам снова разрешили продавать гражданам наличную иностранную валюту.
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