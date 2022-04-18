УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
18.04.2022

ЦБ может отменить обязательную продажу экспортерами 80% валютной выручки

Банк России рассматривает возможность смягчения ограничительных мер для экспортеров. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в Госдуме.

«Было введено требование об обязательной продаже 80% валютной выручки экспортерами. На первом этапе наши ограничения были жестче, сейчас от части мы аккуратно отказываемся… Рассматриваем возможность сделать более гибкой продажу выручки экспортерами», — заявила Э. Набиуллина (цитата по «Прайму»).

Напомним, что в конце февраля российских экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки. Такое решение было принято для поддержки курса рубля на фоне введения западных санкций.

Добавим, что с сегодняшнего дня российским банкам снова разрешили продавать гражданам наличную иностранную валюту.

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
18.04.2022 ЦБ может отменить обязательную продажу экспортерами 80% валютной выручки

УрБК, Москва, 18.04.2022. Банк России рассматривает возможность смягчения ограничительных мер для экспортеров. Об этом ...

18.04.2022 В ЦБ спрогнозировали структурную трансформацию российской экономики во II-III кварталах 2022 года

УрБК, Москва, 18.04.2022. Российская экономика вступает в фазу структурных изменений, вызванных санкциями, которые уже ...

14.03.2019 Правительство РФ готово смягчить санкции за несвоевременный возврат валютной выручки

УрБК, Москва, 14.03.2019. Правительство РФ готовит проект поправок в валютное законодательство о смягчении санкций для ...

12.01.2018 Минфин отказался от идеи валютных ограничений в кризис

УрБК, Москва, 12.01.2018. Министерство финансов РФ отказалось от идеи валютных ограничений в кризис. Об этом сообщает ...

22.12.2014 Индекс ММВБ упал на 0,10%, индекс РТС вырос на 4,54%

УрБК, Москва, 22.12.2014. Торги на Московской бирже в понедельник открылись в зеленой зоне. Однако позже индексы стали ...

Популярные новости
07.04.2022Курс долл. США на Мосбирже снизился до 76,21 руб., евро — до 83,16 руб.25.03.2022Свердловский Роспотребнадзор в 2021 году почти на 4 млн рублей оштрафовал представителей рынка транспортных услуг01.04.2022АСВ перечислило Банку России 8,8 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии24.03.2022Сбой в приложении «Сбербанк Инвестор» произошел после начала торгов акциями на ММВБ28.03.2022Девальвация разогрела рынок стройматериалов
Архив новостей
Апрель 2022 (500)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Декабрь 2021 (727)
Ноябрь 2021 (646)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18