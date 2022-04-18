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18.04.2022

Российским банкам разрешили продавать гражданам валюту

УрБК, Москва, 18.04.2022. Банк России с 18 апреля вернул банкам возможность продавать гражданам валюту. Данное разрешение действует до 9 сентября 2022 года и касается валюты, поступившей в кассы финансовых организаций с 9 апреля.

Уточним, что регулятор ограничил возможности по продаже наличной валюты в марте из-за высокой волатильности рубля. Отметим, что ЦБ также на прошлой неделе отменил комиссию в 12% при покупке валюты.

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