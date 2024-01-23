Правительство РФ снизило требования об обязательной репатриации валютной выручки до 60%

Российское правительство смягчило требование для экспортеров об обязательной продаже части валютной выручки. Теперь ценз составляет 60%, а не 80%, пишет Telegram-канал кабмина РФ.



«Для крупнейших российских экспортеров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 60%», — говорится в сообщении.



Решение обусловлено стабилизацией курса рубля и достижением достаточного уровня валютной ликвидности. Требование продавать валютную выручку экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической, лесной промышленности и зернового хозяйства, было введено в 2023 году для стабилизации курса рубля. Мера действует до 30 апреля 2025 года.



Стоит отметить, что в январе 2024 года действующий тогда первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов положительно оценил эффект от требований к экспортерам и предложил продлить эту меру.