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23.01.2024

Правительство РФ предложило продлить обязательную продажу экспортерами валютной выручки

УрБК, Москва, 23.01.2024. Российское правительство положительно оценило эффект от требований к экспортерам продавать валютную выручку на российском рынке и предлагает продлить эту меру. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

Требование продавать валютную выручку было введено в 2023 году для стабилизации курса рубля. По словам А. Белоусова, эта мера помогла валютному рынку РФ достигнуть достаточного уровня ликвидности, покрыть дефицит валюты, необходимой российским импортерам. Изначально предполагалось, что это требование будет действовать до апреля 2024 года.

«В настоящее время готовится предложение о продлении действия данных мер до конца текущего года», — цитирует А. Белоусова пресс-служба правительства РФ.
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