Правительство РФ снизило требования об обязательной репатриации валютной выручки до 60%

Российское правительство положительно оценило эффект от требований к экспортерам продавать валютную выручку на ...23.01.2024 Правительство РФ предложило продлить обязательную продажу экспортерами валютной выручки
УрБК, Москва, 23.01.2024. Российское правительство положительно оценило эффект от требований к экспортерам продавать ...24.05.2022 Президент РФ Владимир Путин подписал указ о снижении требований об обязательной продаже валютной выручки экспортеров
УрБК, Москва, 24.05.2022. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о снижении требований об обязательной продаже ...24.05.2022 Российские власти разрешили экспортерам продавать 50% валютной выручки
УрБК, Москва, 24.05.2022. Российские власти приняли решение смягчить ограничительные меры для экспортеров. Об этом ...18.04.2022 ЦБ может отменить обязательную продажу экспортерами 80% валютной выручки
Банк России рассматривает возможность смягчения ограничительных мер для экспортеров. Об этом рассказала глава ЦБ ...