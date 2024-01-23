Правительство РФ снизило требования об обязательной репатриации валютной выручки до 60%

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Российское правительство положительно оценило эффект от требований к экспортерам продавать валютную выручку на ...

Правительство РФ предложило продлить обязательную продажу экспортерами валютной выручки

УрБК, Москва, 23.01.2024. Российское правительство положительно оценило эффект от требований к экспортерам продавать ...

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о снижении требований об обязательной продаже валютной выручки экспортеров

УрБК, Москва, 24.05.2022. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о снижении требований об обязательной продаже ...

Российские власти разрешили экспортерам продавать 50% валютной выручки

УрБК, Москва, 24.05.2022. Российские власти приняли решение смягчить ограничительные меры для экспортеров. Об этом ...

ЦБ может отменить обязательную продажу экспортерами 80% валютной выручки

Банк России рассматривает возможность смягчения ограничительных мер для экспортеров. Об этом рассказала глава ЦБ ...