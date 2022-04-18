В Екатеринбурге для ремонта дорог будут использоваться материалы местных производителей

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2022. В Екатеринбурге менее месяца осталось до старта комплексных мероприятий по ремонту дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). В этом году подрядные организации будут работать полностью на материалах местных производителей, сообщает пресс-служба администрации города.
В частности, основные компоненты для ремонта дорожного полотна — асфальтобетонные смеси, гранитный дорожный камень, щебень, бордюры и другие элементы, необходимые для качественной реконструкции дорог, — будут закуплены у уральских производителей.
Так, асфальтобетонные заводы Свердловской области в полной мере смогут закрыть потребности дорожных строителей. Продукция местных предприятий соответствует эталонам качества и технологичности. Такая же ситуация наблюдается и в сфере поставок необходимых в ремонте полотна нефтепродуктов. По словам региональных дилеров, представленная у них линейка продуктов включает в себя необходимые уральским ремонтникам полимерно-битумные вяжущие смеси, стыковочные битумно-полимерные ленты, мастики и эмульсии.
При этом эксперты отмечают, что мощностей местных предприятий хватит для проведения полного цикла мероприятий в рамках реализации нацпроекта БКД.
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