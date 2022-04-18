В Свердловской области выявлено 270 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 270 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 18 апреля 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 436 тыс. 686 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 4 летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 10 тыс. 679. За сутки из больниц выписано 1 тыс. 478 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 420 тыс. 870 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 9 тыс. 434 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 18 млн 084 тыс. 151 человек. За сутки зафиксировано 213 летальных случаев (всего 373 тыс. 713), выздоровели 14 тыс. 324 человека (всего 17 млн 390 тыс. 456).