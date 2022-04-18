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18.04.2022

В ЦБ спрогнозировали структурную трансформацию российской экономики во II-III кварталах 2022 года

УрБК, Москва, 18.04.2022. Российская экономика вступает в фазу структурных изменений, вызванных санкциями, которые уже сказались на финансовом секторе и будут влиять на реальный. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, сообщается в Telegram-канале РИА «Новости».

По словам главы ЦБ, во II квартале — начале III экономика РФ войдет «в период активной структурной трансформации».

Помимо этого, Э. Набиуллина сказала, что регулятор рассматривает возможность сделать более гибким механизм продажи валютной выручки экспортерами. Сейчас они обязаны продавать 80%.

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