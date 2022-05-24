Российские власти пока не планируют ужесточать валютный контроль

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Банк России рассматривает возможность смягчения ограничительных мер для экспортеров. Об этом рассказала глава ЦБ ...

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УрБК, Москва, 14.03.2019. Правительство РФ готовит проект поправок в валютное законодательство о смягчении санкций для ...