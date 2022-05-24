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Сегодня, 12:01

Российские власти пока не планируют ужесточать валютный контроль

Российские власти пока не намерены вводить нормативы продажи валютной выручки экспортерами и создавать ограничения на движение капитала. Такое решение было принято на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством и председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Кабинет министров смог неформально договориться с экспортерами о росте продажи валютной выручки. В связи с этим пока будет вестись только мониторинг их работы. В последние два дня правительство РФ обсуждало ситуацию с крупнейшими компаниями и говорило о неприемлемости невозврата экспортных доходов в страну. В первую очередь речь шла об неэнергетических компаниях.

Представители бизнеса согласились продавать больше выручки, но если ситуация не изменится, то обязательная продажа все равно станет неизбежной. Существует вероятность увеличения налоговой нагрузки.

Участники встречи сошлись на том, что ужесточение валютного контроля — крайняя мера. При этом она сможет лишь временно повлиять на курс и будет маскировать фундаментальные причины ослабления национальной валюты.
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