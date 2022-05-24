Российские власти пока не планируют ужесточать валютный контроль

УрБК, Москва, 24.05.2022. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о снижении требований об обязательной продаже ...24.05.2022 Российские власти разрешили экспортерам продавать 50% валютной выручки
УрБК, Москва, 24.05.2022. Российские власти приняли решение смягчить ограничительные меры для экспортеров. Об этом ...18.04.2022 ЦБ может отменить обязательную продажу экспортерами 80% валютной выручки
Банк России рассматривает возможность смягчения ограничительных мер для экспортеров. Об этом рассказала глава ЦБ ...18.04.2022 ЦБ может отменить обязательную продажу экспортерами 80% валютной выручки
УрБК, Москва, 18.04.2022. Банк России рассматривает возможность смягчения ограничительных мер для экспортеров. Об этом ...14.03.2019 Правительство РФ готово смягчить санкции за несвоевременный возврат валютной выручки
УрБК, Москва, 14.03.2019. Правительство РФ готовит проект поправок в валютное законодательство о смягчении санкций для ...