Курс долл. США на Мосбирже вырос до 80,2 руб., евро — до 85,6 руб.

УрБК, Москва, 18.04.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро начали расти. По состоянию на 10.10 мск курс долл. США на бирже составляет 80,24 руб., евро — 85,59 руб. На момент закрытия торгов 15 апреля курс долл. США составлял 79,99 руб., евро — 85,35 руб.

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