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Курс доллара США на Московской бирже составляет 82,39 руб., евро — 90,05 руб.

УрБК, Москва, 07.04.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 82,39 руб., европейской — 90,05 руб.

На момент закрытия торгов 6 апреля курс доллара США составлял 81,38 руб., евро — 89,15 руб.

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