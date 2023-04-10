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Курс доллара США на Московской бирже составляет 82,17 руб., евро — 89,8 руб.

УрБК, Москва, 12.04.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 82,17 руб., европейской — 89,8 руб.

На момент закрытия торгов 11 апреля курс доллара США составлял 81,97 руб., евро — 89,58 руб.

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