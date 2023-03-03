Курс доллара США на Московской бирже составляет 79,39 руб., евро — 86,68 руб.

УрБК, Москва, 04.04.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.35 мск курс американской валюты составляет 79,39 руб., европейской — 86,68 руб. На момент закрытия торгов 3 апреля курс доллара США составлял 78,74 руб., евро — 85,93 руб.

Материалы по теме

Курс доллара США на Московской бирже вырос до 75,66 руб., евро — до 80,29 руб.

УрБК, Москва, 03.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...

Курс доллара США на Московской бирже вырос до 75,25 руб., евро — до 79,99 руб.

УрБК, Москва, 01.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...

Курс доллара США на Московской бирже вырос до 75,03 руб., евро — до 80,01 руб.

УрБК, Москва, 21.02.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...

Курс доллара США на Московской бирже вырос до 73,10 руб., евро — до 78,36 руб.

УрБК, Москва, 09.02.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро начали расти. По состоянию на ...

Курс доллара США на Московской бирже вырос до 70,18 руб., евро — до 76,28 руб.

УрБК, Москва, 01.02.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...