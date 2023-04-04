Курс доллара США на Московской бирже составляет 80,21 руб., евро — 87,63 руб.

УрБК, Москва, 06.04.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 80,21 руб., европейской — 87,63 руб. На момент закрытия торгов 5 апреля курс доллара США составлял 79,84 руб., евро — 87,29 руб.

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