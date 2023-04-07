УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:24

Курс доллара США на Московской бирже составляет 81,46 руб., евро — 88,95 руб.

УрБК, Москва, 10.04.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 81,46 руб., европейской — 88,95 руб.

На момент закрытия торгов 7 апреля курс доллара США составлял 81,13 руб., евро — 88,91 руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.04.2023 Курс доллара США на Московской бирже составляет 82,39 руб., евро — 90,05 руб.

УрБК, Москва, 07.04.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...

06.04.2023 Курс доллара США на Московской бирже составляет 80,21 руб., евро — 87,63 руб.

УрБК, Москва, 06.04.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...

04.04.2023 Курс доллара США на Московской бирже составляет 79,39 руб., евро — 86,68 руб.

УрБК, Москва, 04.04.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...

01.03.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 75,25 руб., евро — до 79,99 руб.

УрБК, Москва, 01.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...

09.02.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 73,10 руб., евро — до 78,36 руб.

УрБК, Москва, 09.02.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро начали расти. По состоянию на ...

Популярные новости
17.03.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты для продолжения строительства трамвайной линии в Академический район20.03.2023В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном привлечении 23 млн рублей дольщиков для строительства ЖК «Да Винчи»07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.117.03.2023Суд отказал в смягчении наказания осужденному за взятку бывшему главному архитектору города Первоуральска13.03.2023На месте снесенной гостиницы «Дели» в Екатеринбурге построят торгово-офисный центр
Архив новостей
Апрель 2023 (208)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18