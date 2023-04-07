Курс доллара США на Московской бирже составляет 81,46 руб., евро — 88,95 руб.

УрБК, Москва, 10.04.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 81,46 руб., европейской — 88,95 руб. На момент закрытия торгов 7 апреля курс доллара США составлял 81,13 руб., евро — 88,91 руб.

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