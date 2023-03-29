Курс доллара США на Московской бирже вырос до 81,58 руб., евро — до 89,96 руб.

УрБК, Москва, 25.04.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.35 мск курс американской валюты составляет 81,58 руб., европейской — 89,96 руб. На момент закрытия торгов 24 апреля курс доллара США составлял 81,33 руб., евро — 89,73 руб.

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