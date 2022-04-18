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18.04.2022

«Атомстройкомплекс» начнет тестирование технологии шеринга парковочных мест

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2022. «Атомстройкомплекс» предложил решить проблему с парковочными местами с помощью технологии шеринга. Для этого застройщик запустит новое мобильное приложение, позволяющее сдавать свои парковочные места в почасовую аренду.

В компании отмечают, что в Екатеринбурге места в подземных паркингах пустуют, а улицы заставлены машинами. Заместитель директора по девелопменту «Атомстройкомплекса» Надежда Абакумова связывает это с двумя факторами: высокой стоимостью парковочных мест и наличием условной возможности припарковаться бесплатно на улице или на газоне. Замдиректора отметила, что девелопер обязан строить парковочные места в жилкомплексах в соответствии с нормативами. В связи с этим компания намерена сделать их более доступными и полезными для горожан, а также более привлекательными для инвесторов.

«Мы обратили внимание на то, что заполняемость парковочных мест соответствует маятниковой миграции: уличные парковки в центре заняты днем и свободны ночью, а парковки в жилых районах наоборот — свободны днем и заняты ночью, когда жители возвращаются с работы. Чтобы парковочные места не простаивали, пока владелец им не пользуется, их можно сдавать в почасовую аренду», — отметила Н. Абакумова.

«Атомстройкомплекс» начнет тестирование технологии шеринга парковочных мест
Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»

Для этой цели «Атомстройкомплекс» предлагает использовать шеринговый сервис: совместно с компанией Enviro застройщик тестирует мобильное приложение, которое позволит собственникам добавлять свои парковочные места в почасовую аренду, а горожане смогут забронировать их на нужное им время. Первым объектом, где сервис будет реализован, станет расположенный в центре города многофункциональный комплекс Svoboda Residence.

«Мы видим эффективность использования шеринга парковочных мест в первую очередь для многофункциональных объектов, сочетающих разные функции — жилье, офисы, предприятия сферы услуг, общепита», — заметила Н. Абакумова.

Она также уточнила, что в будущем зону действия шеринга можно будет расширять, добавляя в него новые парковочные места — как в паркингах, так и на уличных платных парковках. Таким образом, «Атомстройкомплекс» предлагает сделать «цивилизованное паркование» доступнее, а приобретение парковочного места можно будет «отбить» за короткий срок. В итоге рынок паркингов может стать привлекательным для инвесторов.

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