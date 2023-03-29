Компания «Атомстройкомплекс» предложила автовладельцам новые парковочные места в центре Екатеринбурга

«Атомстройкомплекс» увеличил количество машино-мест и продолжает внедрение келлеров ...23.03.2023 «Атомстройкомплекс» в 2,5 раза увеличил продажи парковочных мест
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. За 2022 год застройщик «Атомстройкомплекс» в 2,5 раза увеличил продажи парковочных мест ...07.11.2022 Проект «Свобода Residence» компании «Атомстройкомплекс» получил приз конкурса инновационных проектов недвижимости GOOD INNOVATIONS 2022
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2022. Проект «Свобода Residence» компании «Атомстройкомплекс» занял первое место в номинации ...06.05.2022 «Атомстройкомплекс» начал тестирование подъемника уральского производства для двухуровневого паркования
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2022. «Атомстройкомплекс» дал жителям одного из домов ЖК «Северное сияние» в ...18.04.2022 «Атомстройкомплекс» начнет тестирование технологии шеринга парковочных мест
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2022. «Атомстройкомплекс» предложил решить проблему с парковочными местами с помощью ...