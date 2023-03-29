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Компания «Атомстройкомплекс» предложила автовладельцам новые парковочные места в центре Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. Компания «Атомстройкомплекс» запустила систему краткосрочной аренды машино-мест в одном из своих домов в центре Екатеринбурга. Девелопер предлагает платный доступ в закрытый паркинг многофункционального комплекса «Свобода Residence», расположенного на перекрестке улиц Радищева и Шейнкмана. Сервисом уже пользуются посетители предприятий сферы услуг, находящихся в комплексе, сообщает пресс-служба застройщика.

Компания «Атомстройкомплекс» предложила автовладельцам новые парковочные места в центре Екатеринбурга

Оплата паркинга осуществляется через приложение для смартфонов Parking24, в котором пользователь может забронировать машино-место на срок от одного часа до суток (в том числе на ближайшие дни).

«В дальнейшем мы рассматриваем возможность развития этой системы по принципу «шеринга», когда собственник сможет включить свое машиноместо в общий фонд парковочных мест, обслуживаемых единым приложением, и сдавать во временную аренду на время своего отсутствия. Так простаивающее днем машиноместо сможет быть источником дохода для его владельца. Надеемся, это подстегнет интерес инвесторов к покупке машиномест для сдачи в аренду, как сейчас это происходит с малогабаритными квартирами, а горожане получат больше парковочных мест в пользование», — рассказала заместитель директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова.



По ее словам, идея создания приложения появилась потому, что большинству современных горожан не удобно использовать чеки, билеты и карточки.

Сейчас проект работает в тестовом режиме: аналитики «Атомстройкомплекса» собирают данные о пользовании шерингом. Если опыт окажется позитивным, девелопер рассмотрит возможность распространения принципа бесконтактной аренды на места хранения, коворкинги и другое.

Фото и видео предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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