Компания «Атомстройкомплекс» предложила автовладельцам новые парковочные места в центре Екатеринбурга

Фото и видео предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. Компания «Атомстройкомплекс» запустила систему краткосрочной аренды машино-мест в одном из своих домов в центре Екатеринбурга. Девелопер предлагает платный доступ в закрытый паркинг многофункционального комплекса «Свобода Residence», расположенного на перекрестке улиц Радищева и Шейнкмана. Сервисом уже пользуются посетители предприятий сферы услуг, находящихся в комплексе, сообщает пресс-служба застройщика.Оплата паркинга осуществляется через приложение для смартфонов Parking24, в котором пользователь может забронировать машино-место на срок от одного часа до суток (в том числе на ближайшие дни).«В дальнейшем мы рассматриваем возможность развития этой системы по принципу «шеринга», когда собственник сможет включить свое машиноместо в общий фонд парковочных мест, обслуживаемых единым приложением, и сдавать во временную аренду на время своего отсутствия. Так простаивающее днем машиноместо сможет быть источником дохода для его владельца. Надеемся, это подстегнет интерес инвесторов к покупке машиномест для сдачи в аренду, как сейчас это происходит с малогабаритными квартирами, а горожане получат больше парковочных мест в пользование», — рассказала заместитель директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова.По ее словам, идея создания приложения появилась потому, что большинству современных горожан не удобно использовать чеки, билеты и карточки.Сейчас проект работает в тестовом режиме: аналитики «Атомстройкомплекса» собирают данные о пользовании шерингом. Если опыт окажется позитивным, девелопер рассмотрит возможность распространения принципа бесконтактной аренды на места хранения, коворкинги и другое.