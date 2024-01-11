Компания «Атомстройкомплекс» подвела первые итоги запуска пилотного проекта по повышению эффективности паркингов в жилых домах

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. Компания «Атомстройкомплекс» запустила систему краткосрочной аренды машино-мест в одном ...23.03.2023 «Атомстройкомплекс» в 2,5 раза увеличил продажи парковочных мест
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. За 2022 год застройщик «Атомстройкомплекс» в 2,5 раза увеличил продажи парковочных мест ...07.11.2022 Проект «Свобода Residence» компании «Атомстройкомплекс» получил приз конкурса инновационных проектов недвижимости GOOD INNOVATIONS 2022
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2022. Проект «Свобода Residence» компании «Атомстройкомплекс» занял первое место в номинации ...27.09.2022 «Атомстройкомплекс» построил в Екатеринбурге здание новой поликлиники для «Микрохирургии глаза»
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. Компания «Атомстройкомплекс» построила здание новой поликлиники для Екатеринбургского ...18.04.2022 «Атомстройкомплекс» начнет тестирование технологии шеринга парковочных мест
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2022. «Атомстройкомплекс» предложил решить проблему с парковочными местами с помощью ...