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11.01.2024

Компания «Атомстройкомплекс» подвела первые итоги запуска пилотного проекта по повышению эффективности паркингов в жилых домах

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. Компания «Атомстройкомплекс» подвела первые итоги запуска пилотного проекта по повышению эффективности паркингов в жилых домах. Благодаря системе обратной связи удалось выявить основные потребности пользователей и получить предложения по улучшению работы проекта, сообщает пресс-служба девелопера.

Напомним, что застройщик запустил систему краткосрочной аренды машино-мест в закрытом паркинге многофункционального комплекса «Свобода Residence», расположенного на перекрестке улиц Радищева и Шейнкмана. «Атомстройкомплекс» выделил 20 машино-мест для сдачи в почасовую аренду через мобильное приложение Parking24. Суть работы системы состоит в том, что в то время, пока собственник на своем автомобиле уезжает из дома, его машино-место может приносить дополнительный доход.

Компания «Атомстройкомплекс» подвела первые итоги запуска пилотного проекта по повышению эффективности паркингов в жилых домах

«В приложении можно забронировать парковочное место в комплексе на улице Радищева, 41 на определенное время. За полгода проведения эксперимента пользователи сервиса в среднем останавливались на два часа. Подавляющее большинство пользователей — 71% — приезжали по делам в организации, расположенные в этом же комплексе — отделение «Микрохирургии глаза», предприятия общепита, салон красоты. 19% пользователей живут в комплексе и пользовались сервисом самостоятельно, а также заказывали машиноместа для своих гостей. 8% приезжали в магазины, расположенные рядом с комплексом», — рассказала о первых итогах работы проекта заместитель директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова.

Компания «Атомстройкомплекс» подвела первые итоги запуска пилотного проекта по повышению эффективности паркингов в жилых домах

В числе необходимых сервису доработок пользователи предложили ввести бонусную систему для постоянных пользователей, гибкую тарификацию с возможностью долговременной аренды (на неделю и более), а также расширение сети паркингов по городу, где можно оставить автомобиль на тех же условиях.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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