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«Атомстройкомплекс» в 2,5 раза увеличил продажи парковочных мест

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. За 2022 год застройщик «Атомстройкомплекс» в 2,5 раза увеличил продажи парковочных мест в подземных и надземных паркингах. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Девелопер объясняет это ростом стоимости автомобилей и ожидаемым увеличением срока владения. В итоге покупка машино-места становится менее обременительной, поскольку помогает дольше сохранять транспорт в работоспособном состоянии.

«Атомстройкомплекс» в 2,5 раза увеличил продажи парковочных мест
Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»

«Мы со своей стороны активно поддерживаем это желание покупателей и предлагаем комплексные решения — возможность на выгодных условиях приобрести одновременно квартиру и паркинг — такие предложения у нас есть по многим жилым объектам, они пользуются устойчивым спросом», — отметил замдиректора по маркетингу «Атомстройкомплекса» Станислав Оханов.

В компании отмечают, что активно выступают за развитие культуры паркования в Екатеринбурге и внедрение передовых решений, направленных на повышение эффективности паркингов. Застройщик планирует реализовать экспериментальную систему шеринга парковочных места на своем флагманском объекте «Свобода Residence» в центре города. Она позволит владельцам парковочных мест днем в будни, когда парковочное место свободно, сдавать его в аренду по часам — например, посетителям и сотрудникам предприятий, расположенных в этом же комплексе. Также застройщик развивает партнерские проекты с уральским производителем подъемных механизмов для двухуровневого паркования — оно позволяет хранить на одном парковочном месте два автомобиля.

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