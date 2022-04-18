Число активных пользователей мобильного приложения УБРиР в I квартале выросло на 19%

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2022. По итогам I квартала число активных пользователей мобильного приложения Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) увеличилось на 19%, сообщает пресс-служба УБРиР.



Наибольшую динамику показал март за счет возросшего количества новых пользователей-вкладчиков.



«В марте мы наблюдали прирост новых клиентов, большая часть которых пришла за оформлением вкладов и накопительных счетов на более выгодных условиях. Так, только в мобильном приложении количество онлайн-вкладов по сравнению с февралем увеличилось в 10 раз», — рассказал управляющий директор центра цифрового развития каналов взаимодействия с клиентами УБРиР Денис Тур.



За первые три месяца 2022 года в УБРиР на 47% выросли переводы между счетами, на 21% — в рамках Системы быстрых платежей (СБП).



«Мы продолжаем обеспечивать для наших клиентов качественный онлайн-сервис: в первом квартале мы провели редизайн главного экрана: теперь клиент может настраивать его под себя. Существенно доработали функционал оформления карт: в частности, теперь через мобильный банк можно заказывать карты «Мир», ранее это можно было сделать только в офисе», — отметил Д. Тур.



Также в мобильном приложении УБРиР появилась витрина кешбэков и скидок от партнеров банка. Сейчас там можно найти предложения в категориях: «Красота и здоровье», «Бытовая техника и электроника», «Одежда и обувь», «Книги», «Продукты», «Доставка еды», «Товары для детей» и других. Со временем список будет пополняться.