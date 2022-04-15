Официальный курс доллара США снизился на 1,2 руб., евро — на 93 коп.

УрБК, Москва, 15.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 апреля 2022 года. Курс долл. США снизился на 1,24 руб., до 80,04 руб., евро — на 93 коп., до 87,07 руб.