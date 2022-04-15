Официальный курс доллара США снизился на 1,2 руб., евро — на 93 коп.

УрБК, Москва, 15.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 апреля 2022 года. Курс долл. США снизился на 1,24 руб., до 80,04 руб., евро — на 93 коп., до 87,07 руб.
УрБК, Москва, 09.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 апреля 2022 года. Курс долл. ...08.04.2022 Официальный курс доллара США снизился на 6,34 руб., евро — на 7,31 руб.
УрБК, Москва, 08.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 апреля 2022 года. Курс долл. ...07.04.2022 Официальный курс доллара США снизился на 75 коп., евро — на 1,1 руб.
УрБК, Москва, 07.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 апреля 2022 года. Курс долл. ...06.04.2022 Официальный курс доллара США снизился на 24 коп., евро — на 66 коп.
УрБК, Москва, 06.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 апреля 2022 года. Курс долл. ...01.04.2022 Официальный курс доллара США снизился на 67 коп., евро — на 1,2 руб.
УрБК, Москва, 01.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 апреля 2022 года. Курс долл. ...