Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале вырос до 0,92%

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2022. По состоянию на 15 апреля в Свердловской области официально зарегистрирован 19 тыс. 271 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 14 апреля число безработных составляло 19 тыс. 069 человек. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 202 человека.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,92%.
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