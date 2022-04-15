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15.04.2022

В Свердловской области выявлено 582 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 582 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 15 апреля 2022 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 435 тыс. 421 человек.

Также за сутки в области зарегистрировано 6 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 10 тыс. 664. За сутки из больниц выписано 1 тыс. 002 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 416 тыс. 297 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 11 тыс. 432 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 18 млн 053 тыс. 359 человек. За сутки зафиксирован 261 летальный случай (всего 373 тыс. 027), выздоровели 19 тыс. 523 человека (всего 17 млн 340 тыс. 639).

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