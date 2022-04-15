Свердловские суды в I квартале признали банкротами свыше 2,7 тыс. граждан

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2022. По итогам I квартала 2022 года свердловские суды ввели процедуру реализации имущества в отношении 2 тыс. 271 физлица и индивидуального предпринимателя. Это на 43,2% больше уровня аналогичного периода прошлого года (1 тыс. 586), сообщает Федресурс.
Также известно, что в январе-марте 2022 года процедура конкурсного производства была открыта в отношении 91 юридического лица и крестьянско-фермерского хозяйства из Среднего Урала, что на 8% больше показателя за I квартал 2021 года (84).
«Рост количества корпоративных банкротств в начале 2022 года продолжает тенденцию прошлого года. При этом абсолютное число решений о несостоятельности все еще ниже доковидного уровня», — заявил руководитель Федресурса Алексей Юхнин.
УрБК, Москва, 08.04.2022. В России за период с 1 сентября 2015 по 1 апреля 2022 года банкротами признано 537 тыс. ...15.03.2022 Ввод жилья в Свердловской области в январе-феврале вырос на 14,5%
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2022. В январе-феврале 2022 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 437,2 тыс. кв. м. ...14.02.2022 Ввод жилья в Свердловской области за год вырос на 13%
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2022. В январе 2022 года в Свердловской области ввели в эксплуатацию 192,2 тыс. кв. м. жилья, ...07.07.2017 В 2017 году число банкротств в России превысило 1 тыс. компаний в месяц
Число банкротств стабилизировалось в России в I полугодии 2017 года на уровне чуть больше 1 тыс. в месяц. Об этом ...12.01.2017 Число банкротств физлиц в IV квартале 2016 года выросло на 27%
УрБК, Москва, 12.01.2017. Количество граждан, признанных банкротами, в октябре-декабре 2016 года выросло более чем на ...