Число банкротств физлиц в Свердловской области в I квартале выросло на 22%

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. Число банкротств физических лиц в Свердловской области в I квартале 2023 года выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 2 тыс. 271 до 2 тыс. 776. Об этом сообщается в исследовании «Федресурса».
В среднем в России количество банкротств физлиц за год увеличилось на 40,3%, до 76 тыс.
«Темпы роста банкротств граждан стабилизировались и в ближайшее время вряд ли ускорятся, поскольку эффект новизны процедуры уже себя исчерпал, а экономические факторы не столь изменчивы, чтобы повлиять на динамику», — отметил руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин.
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