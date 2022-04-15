«Россети Урал» — «Екатеринбург» обеспечили электроснабжением развивающуюся инфраструктуру на Широкой Речке

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2022. Специалисты «Россети Урал» — «Екатеринбург» предоставили возможности для технологического присоединения второй очереди жилого комплекса «Мичуринский», который находится в районе улиц Ландау — Екатерининская — Вавилова (Верх-Исетский район Екатеринбурга). Об этом сообщает пресс-служба компании.



Чтобы обеспечить современную электросетевую инфраструктуру, энергетики создали две кабельные линии 20 кВ и построили новую блочную комплектную трансформаторную подстанцию. По итогам выполненных мероприятий удалось выдать запрошенную застройщиком мощность в объеме 772 кВт.



Рядом с ЖК «Мичуринский» строится образовательный центр нового образца, который объединит под одной крышей детский сад и школу. Объект находится в высокой степени готовности. Специалисты «Россети Урал» — «Екатеринбург» (бренд АО «ЕЭСК») обеспечили возможность технологического присоединения образовательного центра. Была возведена новая блочная комплектная трансформаторная подстанция и построены четыре кабельные линии 20 кВ. Мощность к выдаче составляет 930 кВт. Объект подключен по второй категории надежности.



Напомним, строительство нового образовательного центра началось в декабре 2019 года. На текущий момент завершается внутренняя отделка помещений площадью более 26 тыс. кв. м. Посещать центр смогут около тысячи воспитанников.