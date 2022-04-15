Официальный курс доллара США вырос на 1,4 руб., евро — 1,3 руб.

УрБК, Москва, 15.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 апреля 2022 года. Курс долл. США вырос на 1,44 руб., до 81,28 руб., евро — на 1,28 руб., до 88,00 руб.
УрБК, Москва, 13.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 апреля 2022 года. Курс долл. ...12.04.2022 Официальный курс доллара США вырос на 4,3 руб., евро — на 4,2 руб.
УрБК, Москва, 12.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 апреля 2022 года. Курс долл. ...05.04.2022 Официальный курс доллара США вырос на 16 коп., евро — на 24 коп.
УрБК, Москва, 05.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 апреля 2022 года. Курс долл. ...17.02.2022 Официальный курс доллара США вырос на 74 коп., курс евро — на 82 коп.
УрБК, Москва, 17.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 февраля 2022 года. Курс долл. ...14.02.2022 Официальный курс доллара США вырос на 1,6 руб., курс евро — на 1,5 руб.
УрБК, Москва, 14.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 февраля 2022 года. Курс долл. ...