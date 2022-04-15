Официальный курс доллара США вырос на 1,4 руб., евро — 1,3 руб.

УрБК, Москва, 15.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 апреля 2022 года. Курс долл. США вырос на 1,44 руб., до 81,28 руб., евро — на 1,28 руб., до 88,00 руб.