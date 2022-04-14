В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего в шахте промышленного предприятия

УрБК, Челябинск, 14.04.2022. Следственный комитет Российской Федерации по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего в шахте одного из предприятий города Пласт. Несчастный случай произошел 10 марта 2022 года, сообщает пресс-служба Cледственного управления СК России по Челябинской области.



По факту гибели рабочего проведена доследственная проверка, по итогам которой было возбуждено дело в соответствии с частью 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».



Сотрудниками регионального СК проводятся следственные действия для установления обстоятельств гибели и поиска виновных лиц.