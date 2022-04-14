В Свердловской области выявлено 612 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 612 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 14 апреля 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 434 тыс. 839 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 5 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 10 тыс. 658. За сутки из больниц выписано 1 тыс. 447 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 415 тыс. 295 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 11 тыс. 348 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 18 млн 041 тыс. 927 человек. За сутки зафиксировано 254 летальных случая (всего 372 тыс. 766), выздоровели 21 тыс. 853 человека (всего 17 млн 321 тыс. 116).