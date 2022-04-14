Курс долл. США на Мосбирже вырос до 82 руб., евро — до 89,4 руб.

УрБК, Москва, 14.04.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро начали расти. По состоянию на 10.25 мск курс долл. США на бирже составляет 82 руб., евро — 89,36 руб. На момент закрытия торгов 8 апреля курс долл. США составлял 79,87 руб., евро — 86,4 руб.

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